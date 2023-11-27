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Evde kuş besleyenler dikkat! Bakın ne alametiymiş...

Evde kuş besleyenler dikkat! Bakın ne alametiymiş... Evde muhabbet kuşu, papağan, saka ve benzeri kuş türlerini beslemenin caiz olup olmadığı tartışma konusu olurken, fakirliğe sebep olduğu da iddia edildi.