Evde oyun hamuru nasıl yapılır? İşte evde oyun hamuru yapılışı... Oyun hamuru, çocuk gelişimine oldukça katkı sağlayan bir oyun aracıdır. Evde oyun hamuru yapmakta son derece kolay ve eğlenceli bir süreçtir. İşte basit bir tarif..

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Çocuklarınızın dış mekan yerine evde yapabilecekleri etkinliklerle eğlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bunu hem eğitici hem de eğlenceli bir sürece dönüştürerek çocuğunuzla beraber verimli saatler geçirebilirsiniz.

Ev yapımı oyun hamurları, çocuklarınız için evde eğlenceli bir aktivite seçeneğidir.

Evde oyun hamuru yapmak oldukça kolay ve eğlenceli bir süreçtir!

İşte basit bir tarif...

Gerekli malzemeler:

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı tuz

- 1 su bardağı su

- İsteğe bağlı gıda boyası veya gıda renklendiricileri (renkli oyun hamuru yapmak için)

- İsteğe bağlı: gliserin (hamurun daha esnek olmasını sağlar)

Yapılışı:

- Un ve tuzu geniş bir karıştırma kabında iyice karıştırın.

- Karışımın ortasını açın ve suyu ekleyin.

- Yavaşça karıştırarak suyu unla birleştirin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse su veya un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

- İsteğe bağlı olarak gıda boyası veya gıda renklendiricileri ekleyerek hamuru renklendirin. Renkli hamur elde etmek için hamuru bölüştürüp her parçaya farklı renkler ekleyebilirsiniz.

- Hamuru istediğiniz şekillerde oynayabilirsiniz!

Oyun hamurunuzu kullanmadığınızda hava almayacak şekilde kapalı bir kapta veya streç film ile sarılarak saklayabilirsiniz. Ayrıca hamurun kurumasını önlemek için birkaç damla gliserin ekleyebilirsiniz.