Evdeki karıncalardan nasıl kurtuluruz? İşte evdeki karıncalardan kurtaran doğal çözümler Evdeki karıncalardan kurtulmak için doğal çözümler aranıyor. Evde hazırlayacağınız doğal karışımlar ile karıncalardan kurtulabilirsiniz. İşte o yöntemler..

Özellikle yaz aylarında evlerimizde gördüğümüz karıncalar rahatsız edici durumlar yaşatabiliyor.

Küçük olmalarına rağmen toplu halde hareket eden karıncalar yaz aylarında evlerimizde sorun teşkil ediyor.

Birçok kişi internette konu hakkında aramalar yaparak karıncalardan nasıl kurtulabileceğini araştırıyor.

Sizler için evdeki karıncalardan kurtulacağınız doğal çözümleri bir araya getirdik.

Peki evdeki karıncalardan nasıl kurtulabiliriz? İşte evdeki karıncalardan kurtaran doğal çözümler..

Kabartma tozu

Karınca yuvalarına karbonat tozu dökerek karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Karıncalar karbonat tozuna hassastırlar.

Yosun kumu

Topraktan ve çeşitli deniz canlılarından elde edilen yosun kumu karıncaları uzaklaştırmakta etkilidir. Kapı kenarlarına ve karınca gördüğünüz bölgelere yosun kumu dökerek karıncaları uzaklaştırabilirsiniz.

Elma sirkesi

Bilindiği üzere sirke karıncaları kaçırmaktadır. Elma sirkesi ile suyu karıştırıp karıncalardan kurtulabilirsiniz. Bu karışımı karınca yuvalarına ve dolaştıkları yerlere dökün. Sirke kokusunu alan karıncalar ortadan kaybolacaktır.

Nane yağı

Karınca yuvalarının girişlerine nane yağı dökerseniz, nanenin keskin kokusu karıncaları o bölgeden uzaklaştıracaktır.

Kahve

Türk kahvesinin telvesi karıncaları uzaklaştırmakta son derece etkilidir. İçtiğiniz Türk kahvesi telvelerini çöpe dökmek yerine karınca yuvalarının etrafına bırakın ve karıncaları evinizden uzaklaştırın.

Portakal Kabuğu

Portakal kabuğunu ince bir şekilde doğrayıp karınca yuvalarının girişlerine yerleştirin. Portakal kabuklarından çıkan toksik maddeler karıncaların uzaklaşmasını sağlayacaktır.

Karabiber

Tane karabiberi su ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı kapı kenarlarına ve balkon kapılarının kenarlarına dökün. Karıncalar karabiberin kokusundan rahatsız evden uzaklaşacalardır.

Tarçın ve Karanfil

Tarçın ve karanfilin kokusu ve içerisindekiler karıncaları uzak tutmaya yaramaktadır. Tarçın ve karanfilden oluşan minik keseler hazırlayarak karıncaların olduğu bölgelere koyun.