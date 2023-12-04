Evden çıkan yandı! Marmara'yı etkisi altına alıyor: 7 gün sürecek… Meteoroloji kaynakları Marmara Bölge’sinde yer alan vatandaşları uyardı. 7 gün boyunca sürecek olan felaket böyle duyuruldu. Pencere ve kapıları kapatın, mümkün olduğunca evde kalın.

ensonhaber.com

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Marmara Bölgesi’nde meydana gelecek hava olayını duyurdu.

Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa ve Sakarya illerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir hava uyarısı yapıldı.

Soğuk ve kapalı havalar önümüzdeki 7 gün boyunca devam edecek. Çayınızı ve kahvenizi alın, evden çıkmayın.

7 gün güneş yok!

Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

“Gri gökyüzünden ve ara ara yağan hoş yağmurdan haz duyan İstanbullular, bu müjde sizlere! 7 gün boyunca megakentte bulutlar, güneşe izin vermeyecek. Hava genel olarak fotoğraftaki gibi bir modda olacak. Pluviofil insanları bu havayı çok sever, bu havada çok enerjik olurlar...”