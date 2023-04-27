Evden çıkarken bu duayı mutlaka okuyun! İşte evden çıkarken okunacak o dua... Evden çıkarken dua etmek isteyenler bu duayı merak ediyor. İşte evden çıkarken okunması gereken o dua..

Evden çıkarken okunacak bazı dualar bulunuyor. Dışarıda başınıza gelebilecek kötülüklerden korunmak için bu duayı mutlaka okumanız tavsiye edilir.

Müslümanların hayatın her noktasında nasıl hareket etmesi gerektiğini ve gün içerisinde yapacağı işlerde nasıl dualar etmesi gerektiği Kur’an ve hadislerle sabittir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evden çıkarken okunması için tavsiye ettiği bir duayı sizler için derledik.

İşte evden çıkmadan önce okumanızda fayda olacak o dua..

Evden çıkarken okunacak dua

"Allah’ın adıyla (çıkarım). Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır.” (Ebu Dâvud (4/325), Tirmizi (5/490), Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151))

"Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya saptırılmaktan, hata etmekten veya hataya düşürülmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahiller gibi hareket etmekten veya cahillere davrandığı gibi davranmasından sana sığınırım." (Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152), Sahih-i İbn-i Mâce (2/336))