Eve kedi girmesi bakın ne anlama geliyormuş…

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Bir sabah pencerenizin önünde ya da kapınızın eşiğinde hiç tanımadığınız bir kedi belirdiyse, dikkat! Halk inançlarına göre bu durum, sadece sevimli bir sürpriz değil; yaşanacak önemli gelişmelerin habercisi olabilir.

Özellikle aniden evde beliriveren bir kedinin, yaklaşan değişimlerden, alınacak haberlere, hatta korunma ve şansa kadar birçok anlam taşıdığı düşünülüyor.

Öyle ki gelen bu davetsiz misafire ev sahibinin kapılarını kapatmasının uğursuzluk getireceğine; aksine besleyip sevgi göstermesi ise uzun yıllar sürecek bereket ve mutluluk getireceğine inanılıyor.

KEDİNİN RENGİ ANLAM TAŞIYOR!

Halk arasında özellikle hasta bir eve beyaz kedinin uğraması, hızlı şifa ve iyi haberler müjdesi sayılırken evde aniden beliren kedi, maddi durumun iyileşeceğinin, yakın zamanda bir düğün veya çocuk doğumu gibi sevinçli bir gelişmenin işareti olarak yorumlanıyormuş.

Hamile bir kedinin ziyareti ise aileye yeni bir üyenin katılacağına dair umut verici olarak gözükürken eve uğrayan kedilerin renkleri de oldukça önemliymiş.

Yüzyıllardır farklı kültürlerde mistik bir yere sahip olan kediler, Anadolu halk inanışlarında da manevi işaretlerin taşıyıcısı olarak görülüyor. Özellikle evin içine giren yabancı kediler, geleceğe dair umut verici ya da uyarıcı mesajlar taşıdığına inanılıyor. İşte renklerine göre bu sessiz ziyaretçilerin taşıdığı anlamlar:

Kırmızı (Turuncu) Kedi: Evinize kırmızı ya da turuncuya yakın tüyleri olan bir kedi girdiyse şans sizden yana olabilir. Bu renk, maddi büyüme, bereket ve refah işareti olarak kabul ediliyor.

Beyaz Kedi: Zarif görünümüyle dikkat çeken beyaz kediler, şanslı bir döneme girileceğini, özellikle çabaların meyve vereceğini müjdeliyor.

Siyah Kedi: Her zaman uğursuzlukla anıldığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Halk arasında siyah kediler aslında hırsızlığa ve hastalıklara karşı koruyucu kabul ediliyor. Aynı zamanda sağlık ve bolluk getirdiğine de inanılıyor.

Üç Renkli (Tekir) Kedi: Mutluluğun simgesi! Eğer evinize üç renkli bir kedi uğradıysa, bu hane içinde huzur, neşe ve aile içi mutluluk anlamına geliyor olabilir.