Evinde olanlar yaşadı! O eşyalar resmen servet değerinde…

Bir zamanlar hemen herkesin severek aldığı müzik CD’leri teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaldırılan ürünler arasında yer alırken şimdilerde koleksiyonerlerin ilgi odağı haline geldi.

Fiziksel müzik koleksiyonları olarak adlandırabileceğimiz CD’ler birçok kişi tarafından ardiyelerdeki en ücra köşelere atılmış olsalar da uzun yıllar sonra değerine değer katarak yeniden gözde olmayı başardılar.

Nostalji hissini yaşamak isteyen birçok müzikseverin dudak uçuklatan rakamlar ödediği bu CD’ler bakım şimdilerde ne kadar ediyor.

BİNLERCE DOLAR EDİYOR…

Müzikseverlerin ve koleksiyonerlerin radarına giren bu eski CD’ler arasında yer alan o sanatçılara ait albümler şaşırtan fiyatlarla alıcı buluyor.

BRUCE SPRINGSTEEN - THE FUTURE OF ROCK 'N' ROLL

New Jersey'li 75 yaşındaki rock yıldızı, kariyeri boyunca 21 stüdyo albümü yayınladı. Bunların arasında en nadir bulunanı, 1988 yılında Japonya'da yayınlanan 'The Future of Rock 'n' Roll' (Rock 'n' Roll'un Geleceği) başlıklı, promosyon amaçlı çift CD'lik set.

MyLondon'ın haberine göre, yıldızın hayranları tarafından bulunması en zor eserlerden biri olan bu CD, geçmişte 1500 dolara kadar alıcı buluyorken şimdilerde aranan albümler arasında yer alıyor.

PRINCE - MY NAME WAS PRINCE

Kıyıda köşede unutulan CD’ler arasında bulabilecek olan Prince'in bu derlemesi oldukça iyi para eden albümler arasında yer alıyor. 2016 yılında 57 yaşında ölen şarkıcı da tıpkı Springsteen gibi, 1993 yılında Japonya'da 12 parçalık bir albümden 50 kopya yayınladı.

Son derece nadir bulunan bu albüm için koleksiyoncuların geçmişte 6 bin 500 dolara kadar para ödediği biliniyor.

PARIS HILTON - PARIS

Paris Hilton’un 'Paris' olarak adlandırılan 2006 tarihli albümü, 'kimliği belirsiz' sokak ressamı Banksy sayesinde "pop tarihinin önemli albümlerinden biri" haline geldi.

Banksy, albümün yayınlanmasının hemen ardından, kapağını kendi tasarladığı versiyonundan 500 kopyayı İngiltere'deki çeşitli dükkanlara yerleştirdi ve bu sayede albümün değeri tavan yapmıştı. Bugünlerde ise söz konusu kapağa sahip olan albüm 10 bin doların üzerinde alıcı buluyor.

COLDPLAY - SAFETY

150 adedi açık piyasada satılan ve bugün çok değerli bir albüm haline gelmeyi başaran SAFETY, koleksiyoncular tarafından 2 bin 600 dolara kadar alıcı bulan CD’ler arasında yer alıyor.

NIRVANA - PENNYROYAL TEA

Amerikalı rockçılar Kurt Cobain, Krist Novoselic ve Dave Grohl, 1993 tarihli albümleri 'In Utero'da yer alan şarkının alternatif bir versiyonu olan 'Pennyroyal Tea' adlı bir single yayınladı.

Ancak Cobain, trajik bir şekilde şarkının yayınlanmasından birkaç gün sonra intihar edince CD toplatıldı, fakat hayatta kalmayı başaran kopyalar koleksiyoncular arasında oldukça popüler hale geldi. 'Pennyroyal Tea' CD'sine sahip olanlar, ellerindeki eseri 2 bin 500 dolardan fazla bir bedele satabilir.

MICHAEL JACKSON - SMILE

Koleksiyonerler, Michael Jackson'ın en nadide projelerinden birine sahip olmak için büyük paralar ödemeye devam ediyor. Söz konusu değeri binlerce doları bulan albümlerden biri de 1997'de yayınlanmamış 'Smile' adlı single ve orijinal bir kopyası şimdilerde 2 bin 500 dolara kadar alıcı buluyor.