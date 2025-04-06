Hamas: İsrail, çocukları kasıtlı olarak hedef alarak, bedenlerini parçalıyor

AA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan En-Nehil Caddesi'nde oyun oynayan bir grup çocuğu hedef alarak, korkunç bir katliam işlediği ve 8'inin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

"ÇOCUKLARI KASITLI OLARAK HEDEF ALARAK, BEDENLERİNİ PARÇALIYOR"

Açıklamada, "Çocukları kasten öldürmek ve füzelerle vücutlarını parçalamak, İsrail'in ve onun faşist liderlerinin acımasız, sadist doğası ile tüm insani değerleri, normları ve uluslararası yasaları hiçe saydığının göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki soykırım boyunca 490'ı son 20 günde olmak üzere yaklaşık 18 bin çocuğun soğukkanlılıkla ve uluslararası toplumun gözleri önünde öldürüldüğüne işaret edildi.

"ABD DOĞRUDAN SORUMLU"

Güneydeki Refah, Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerinde de "vahşi imha savaşının" bir uzantısı olarak benzer katliamların işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in işlediği katliamlardan, Binyamin Netanyahu hükümetine siyasi ve askeri kılıf sağlayan ABD'nin doğrudan sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerine; savaşı durdurma ve faillerinden hesap sorma çağrısı yapıldı.