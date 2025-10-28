Evinize ne kadar güneş gireceğini öğrenin: Bu yöntemle hesaplanıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güneş ışığı, hem insan sağlığı hem de evin hijyeni için çok önemlidir.

Güneş girmeyen, karanlık ve rutubetli evlerde mikroplar kolay ürer, bu da hastalıklara yol açar. Dolayısıyla, evlerin bol ışık alması ve havadar olması sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

Öyle ki; "Güneş girmeyen eve doktor girer" diye bir atasözümüz bile var.

Peki; satılık veya kiralık eve güneş girdiğini nasıl anlayacağız? Hangi saatlerde güneş vuracak, hangi açı ile gelecek? Bunu anlamak artık çok basit.

GÜNEŞ HESAPLAYICI UYGULAMA

iOS ve Android için indirilebilen "Sun Seeker" uygulaması, bir güneş takip aracı.

Sun Seeker, gün batımı zamanlayıcı özelliğiyle gün doğumu gün batımı saatlerini takip etmenize olanak tanıyan kapsamlı bir güneş takip cihazı ve güneş araştırmacısı uygulamasıdır.

Güneş ışığına maruz kalmayı, güneşin konumunu, güneş ışığı açısını ve güneş yolunu kontrol edebilirsiniz.

Sun seeker'ın güneşe maruz kalma durumunu, ekinoks, gündönümü yollarını, gün doğumu gün batımı saatlerini, altın saati, alacakaranlık saatlerini, güneş yolunu ve daha fazlasını gösteren düz bir pusulası ve 3D AR görünümü vardır.

