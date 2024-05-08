Evlilik kader midir? Evlenilecek kişi önceden belli midir? Kader, ezeli vakitten başlayıp ebediyete kadar olmuş olan ve olacak şeylerin zamanının, yerinin ve nasıl olacağının Allah tarafından bilinmesini ifade eder. Peki, evlilik de kader midir? Evleneceğimiz kişi kaderimizde yazılı mıdır? Evlenilecek kişi önceden belli midir? İşte yanıtı..

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İslam dininde kader, Allah'ın her şeyi önceden bilmesi ve belirlemesi anlamına gelir.

Kader, “Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi” diye tarif edilir

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cibrîl hadisi” diye bilinen hadiste, kaderi, iman edilmesi gereken şeyler arasında saymıştır.

İnsan, kaderinin ne olduğunu bilmemektedir. Dolayısıyla insana düşen Allah’ın verdiği akıl, irade ve imkânlar çerçevesinde görevini en iyi şekilde yapma şevki ve gayreti içinde olmasıdır.

Peki, evlilik kader midir? Evlenilecek kişi önceden belli midir? Evleneceğin kişi külli irade mi? İşte yanıtlar...

Evlilik kader midir?

Evlilik kaderdir. Ancak evlenilecek kişi kaderimizde olduğu için değil, Allah onu seçeceğimizi bildiği için kaderimize yazılmıştır.

Allah, ezelî ilmi ile evlenecek kadın ve erkeğin, kendi cüz-i iradelerini kullanarak birbirleriyle evlenmek isteyeceklerini bilmiş ve zamanı geldiğinde onların bu arzularını külli iradesiyle yaratacak olduğundan dolayı, ezelde kader defterlerine birbirleriyle evleneceklerini yazmıştır.

Öte yandan, kader üzerimizde hâkimdir. Ol dediği olur, olma dediği olmaz. “Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.” Tekvîr Sûresi: 29.ayet

Evlenilecek kişi önceden belli midir?

Kişi, kiminle evlenmeye karar vermiş ise, o kaderi olur.

Allahü Teâlâ olacak her şeyi bildiği için, bizim ne yapacağımızı da bilir. Yani kader, Allah'ın ezelî ilmiyle, kendi irademizle yapacağımız işleri bilmesidir, zorla yaptırması değildir.