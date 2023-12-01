Evlilik kredisi başvuru ekranı 2023: 150 bin faizsiz krediye nasıl başvurulur? Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak olan evlilik kredisi, 150 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz olarak hesaplanıyor. Peki, evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı mı? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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Yeni evlenecek çiftler için kredi imkanı gündemde...

TBMM onayından geçen Aile ve Gençlik Bankası, 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli olarak sunulacak.

Şartları belirlenen evlilik kredisi deprem bölgesinden başlamak üzere 18-27 yaş aralığını kapsayacak.

Mahinur Özdemir Göktaş "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi." açıklamasında bulundu.

Ev kuracak olan gençler, evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı mı sorusunu araştırıyor.

150 bin lira kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır detayları ile birlikte başvuru ekranı haberimizde...

Evlilik kredisi başvuru 2023

Evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı mı sorusuna yanıt arayanlar için, henüz değil.

Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak.

Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.