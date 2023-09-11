Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? Resmi açıklama geldi.. Evlilik kredisi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayan sürece uygun şartlarda başvuru yaparak 48 ay vadeli faizsiz krediye sahip olmak isteyenler konu hakkında araştırmalarına hız verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen evlilik kredisi hakkında aramalar son dönemde hız kazandı.

Devlet tarafından yeni evlenecek çiftlere verilecek olan evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri yakından takip ediliyor.

Evlilik hazırlığı yapan çiftler evlilik kredisi için başvuru şartlarını ve tarihlerini internette araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, evlenecek çiftlere 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi yeni kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklama yaptı

Bazı ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konu hakkında açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Aile ve gençlik bankasını kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz. Gerek doğal gazdan, gerek petrolden, gerekse madenlerden gelen birtakım gelirleri belli bir yüzdesini bu bankamıza aktararak buradan yeni evlenen çiftlere destek olacağız. İleriki dönemlerde belki genç girişimcilere buradan daha fazla destek olma imkanlarını da araştıracağız"

Evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası evlilik kredisi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizde. Aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız."

Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylarının önümüzdeki haftalarda yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda ele alınarak detaylarının belli olması bekleniyor.