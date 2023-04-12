Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL? Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlenme yolundaki çiftlere müjdelediği faizsiz kredi imkanı, milyonların yüzünü güldürdü. Kredi çekmek isteyenler şartları ve başvuru detaylarını sorguluyor. Peki, evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik için faizsiz kredi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftleri ilgilendiren bir haberi duyurdu. Yuva kurmak isteyen ancak ekonomik güçlük yaşayanlar için faizsiz kredi imkanı açıklandı. Düğün planı yapan gelin ve damat adayları "faizsiz evlilik kredisi" hakkında detayları sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisini 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak belirtti. Peki, evlilik kredisi ne kadar, kaç TL? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi alma şartları nelerdir? İşte kredi detayları... Evlilik kredisi kaç TL? Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi başvurusu 2023 Devlet destekli faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi nasıl alınır sorusu ise arama motorlarına yöneltiliyor. Başvuruların bankalar aracılığıyla belirlenen şartların sağlanması durumunda verileceği öngörülüyor. 150 bin lira evlilik kredisi şartları Evlilik kredisine ilişkin detaylar henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bilgilendirmenin bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Evlilik kredisi şartları şimdilik şu şekilde; -2 yıl geri ödeme yok -48 ay vade -Sıfır faiz -150 bin lira destek