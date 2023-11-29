EXXEN çöktü mü? Galatasaray - Manchester United maçı EXXEN'de mi?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Manchester United maçının yayıncısı olan EXXEN platformunda sorun yaşandığı bildiriliyor.
Bazı kullanıcılar EXXEN platformunda yaşanan sorun nedeniyle maçı izlemekte sorun yaşıyor.
Konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapanlar "EXXEN çöktü mü?, "EXXEN neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor.
Bazı kullanıcılar EXXEN platformunda yaşanan sorun nedeniyle maçı izlemekte sorun yaşamaya başladı.
EXXEN platformunda yaşanan sorun sosyal medyada gündeme oturdu.
Galatasaray - Manchester United maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Manchester United maçı EXXEN ekranlarında yayınlanıyor ancak bazı kullanıcılar uygulamaya girmekte sorun yaşıyor.
EXXEN konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı..