EXXEN çöktü mü, neden açılmıyor? Manchester United - Galatasaray maçı canlı izle EXXEN platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşıyorlar. Manchester United - Galatasaray maçını izlemek isteyenler uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını dile getiriyor.

ensonhaber.com Manchester United - Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverler EXXEN platformuna girişte sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Konu hakkında sosyal medyada paylaşım yapanlar "EXXEN çöktü mü?, "EXXEN neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor. EXXEN uygulamasına hem bilgisayardan hemde televizyon üzerinden girişlerde bir sorun yaşanıyor. EXXEN platformunun neden açılmadığı araştırılıyor. EXXEN yaşanan sorun hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Manchester United - Galatasaray maçı hangi kanalda? EXXEN'de yaşanan sorun sebebiyle Manchester United - Galatasaray maçı TV8,5 kanalından canlı yayınlanıyor.. MANCHESTER UNİTED - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE