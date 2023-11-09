EXXEN'den tepki çeken Fenerbahçe paylaşımı: "Fenerbahçe, Ludogorets'i bu akşam evire çevire.." Konferans Ligi'nde bugün akşam oynanacak olan Ludogorets - Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluş EXXEN'den tepki çeken bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım..

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Konferans Ligi'nde bugün oynanacak olan Ludogorets - Fenerbahçe maçı öncesi maçın yayıncısı olan EXXEN platformu tarafından yapılan paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

EXXEN'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım futbolseverlerin tepkisini topladı.

Yapılan paylaşımda yazan not dikkat çekti. EXXEN'in paylaşımında yer alan "Fenerbahçe Ludogorets'i bu akşam evire çevire ne yapar?" cümlesi gündeme oturdu.

İşte EXXEN'in sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım..

Instagram'da yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan EXXEN'in bu tarz bir üslupla paylaşım yapması birçok kişinin tepkisine yol açtı.

Futbolseverler bu paylaşım altına tepkilerini dile getiren binlerce yorum yaptı.