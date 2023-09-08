Eylül ayı aile destek paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte o tarih.. Eylül ayının gelmesiyle beraber aile destek paketi ödemelerinin ne zaman yatırılacağıda merak uyandırmaya başladı. İşte detaylar..

ensonhaber.com

Eylül ayı aile destek paketi ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Destekten yararlanan binlerce vatandaş ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen destek ödemelerine dair aramalar son günlerde hız kazandı.

Aile destek paketi ödemelerinden faydalananlar Eylül ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerine yer vermişti.

Ailenin gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen destek ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor.

Peki, 2023 Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler..

Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Eylül ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatırılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat Aile Destek Paketi ödemeleri genel olarak her ayın 15'inden sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Eylül ayı ödemelerininde önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.