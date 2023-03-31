EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları tarihi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşların odağında yer alıyor. Son olarak Mart ayında SGK'ya dilekçe veren emekli adayları zamlı emekli maaşlarını alacağı tarihi sorguluyor. İşte merak edilenler...

Emeklilik hakkı elde eden yüz binlerce vatandaş EYT düzenlemesi sonrası emekli maaşlarının yatmasını bekliyor. EYT başvurularını gerçekleştiren ve beklemeye koyulan vatandaşlar, tarihleri sorgulamaya başladı. Her ay emekli maaşlarının belli tarihlerde, emeklilerin hesaplarına yatırıldığı biliniyor. Peki EYT'de ilk maaşlar ne zaman ve hangi gün yatacak?

EYT emekli maaşları ne zaman yatacak?

SGK tarafından normalde her sene emekli aylığı başvuruları iki hafta içerisinde sonuçlandırılmış oluyor. Fakat bu sen aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması sebebiyle değerlendirmeler bir süre zaman alacak.

Bu sebeple ilk aylık ödemesinde yaşanacak gecikmelerin olması muhtemel görünmekte.

Bununla beraber ilk aylık ödemesinin tarihi ne olursa olsun 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılmış olacak. Böylece hak kaybı da gerçekleşmemiş olacak. 2023 Mart ayında dilekçe vermiş olan EYT’li vatandaşlar, Nisan ayında tahsis numaralarına göre ödeme günlerinde ilk maaşlarını almış olacak.