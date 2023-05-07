EYT maaşı gecikenler dikkat! Sebebi bu olabilir... "Neden EYT maaşım gecikti" diye merak edenler için, muhtemel olan sebepleri araştırdık. İşte EYT'nizin gecikmesine neden olabilecek durumlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nurettin Nebati, 1 milyon vatandaşın EYT yasası ile emekli maaşına kavuştuğunu açıkladı.

EYT başvurusunu tamamlayan ancak henüz maaş bağlanmamış olanlar ise "neden maaşım gecikti" sorusuna yanıt arıyor.

e-Devlet ve SGK üzerinden alınan EYT başvuru işlemleri için çalışmalar ekstra mesailerle devam ediyor.

Özellikle büyükşehirlerdeki yoğunluk göz önüne alındığında SGK işlemlerinin uzaması kuvvetli bir ihmal. Ancak "benden önce başvuranlar bile aldı" diyorsanız, sebebi daha başka olabilir.

Peki, EYT maaşı neden gecikti? Neden EYT'niz yatmıyor olabilir? İşte en sık rastlanan sebep...

Bordro birleştirme

EYT yasası ile emeklilik başvurusunda bulunanlar için süreç şu şekilde işliyor:

-Başvurunuzun alınması

-Gereken şartların sağlanması için inceleme

-Evrakların tamamlanması

-Onay ve tahsis numarasının çıkışı

-Maaş bağlanması

Eğer çalışma hayatınız boyunca birçok farklı iş değiştirdiyseniz ve işyerleriniz farklı şehirlerde ise, "bordro birleştirme" denilen işlem yapılıyor olabilir. SGK evraklarınızı temin etmek için zamanında bağlı olduğunuz SGK müdürlükleriyle iletişime geçiyor.

Sonuç olarak, her detayın incelenmesi için gereken süre uzuyor. Ancak bu süre zarfında, herhangi bir hak kaybı yaşanmıyor. EYT maaşı için başvuru yapılan tarih baz alınıyor.