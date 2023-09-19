EYT vurmadı ama...2000-2008 girişlilere müjde! 3600 gün dolduysa... 1999 önceis sigorta girişi olanlar EYT kapsamında emekli olurken, 2000 ve sonrası için kısmi emeklilik müjdesi gündemde.

ensonhaber.com

1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan ve prim gününü tamamlayan vatandaşlar, EYT kapsamında emekli olabiliyor.

Bu kapsamda 2000 sonrası işe başlayan vatandaşların mağduriyeti de gündeme geldi.

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalıları da içerecek şekilde kısmi emeklilik formülü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni düzenleme ile 3600 prim gününü tamamlayanlar, cinsiyetleri gözetmeksizin önceki emeklilik koşullarına tabi olmadan emekli olabilecekler.

Kısmi emeklilikle elde edilen aylık maaşın, tam emekli maaşından yüzde 25-30 daha düşük olma ihtimali yüksek.

Kadınlar için 58 olan emeklilik yaşı sınırı 50'ye, erkekler için ise 60 olan sınır 55'e indirilecek ve prim şartları da hafifletilecek.

Kısmi emeklilik şartları

-15 yıl sigortalılık süresi

-3600 prim gününün tamamlanmış olması

- 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için 50-60 yaş şartı