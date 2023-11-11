EYT'li olamayan faydalanıyor! 1999 sonrası sigortalı iseniz... EYT'den faydalanamayan sigortalılar, 1999 sonrası için düzenlenecek emeklilik sistemini merakla bekliyor. Gündemde "kademeli emeklilik" beklentisi yoğunlaştı. İşte detaylar...

ensonhaber.com

8 Eylül 1999 tarihi, Türkiye emeklilik sisteminde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış oldu.

3 Mart'tan bu yana yaklaşık 2 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti.

Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'lilerin emeklilik şartlarını tamamlamalarıyla birlikte toplam sayının 5 milyona yaklaşması bekleniyor.

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı.

EYT'yi kaçıran 2000 sonrası emeklilik bekleyenler için kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor.

Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan kademeli emeklilik sistemi için beklentiler yoğunlaştı.

Kademeli emeklilikte son durum haberimizde...

Emeklilik sisteminde reformlar

Emeklilik sisteminde reform dönemine giriliyor.

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim şartını 9.000 günden 7.200 güne çekecek çalışmayı tamamlayacak.

Emeklilik sisteminde gerçekleşecek 2. reform ise ev kadınları ve anneler için olacak.

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı modelin de Meclis'e sunulacak torba yasa ile hayata geçirilmesi planlanıyor.

Gözler kademeli emeklilikte

1999 sonrası erken emeklilik çalışmaları kapsamında planlanan düzenlemenin hayata geçmesi de vatandaşın gündeminde.

Bu düzenleme Meclis'ten geçerse, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınacak.

Kademeli emeklilik sisteminde; Prim günü, yaş ve sigortalılık süresi koşullarını sağlayan çalışanlar erken emekli olabilecekler.

Kademeli emeklilik ile ilgili henüz bir yasa çalışması bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimize eklenecektir.