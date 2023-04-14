EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak? Mart ayında EYT başvurusu yapan ve EYT'li olmaya hak kazanan bütün emekliler, bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi bugün başladı. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlenen yasa Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, milyonlarca emekli olmayı bekleyen vatandaş başvuruda bulundu. Mart ayında başlayan başvurular sonucunda emekli olan EYT’liler bugün itibarıyla ilk maaşlarını almaya başladı. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiyeler EYT’liler tarafından merak konusu oldu. Başvuruları tamamlanan ve EYT düzenlemesinden emekli olan vatandaşlar, ikramiye alıp almayacaklarını araştırmaya başladı. Emekli maaşlarının ve ikramiye ödemelerinin bugün başlamasının ardından EYT’liler, “EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar… 2023 Bayram ikramiyesi ne kadar? Geçtiğimiz yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen ikramiye 1100 liraydı. 2023 yılında emekli bayram ikramiyesi 1100 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi. EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı? Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT’liler bu ay Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alacak. Mert ayında başvuru yapmış ancak işlemleri tamamlanmamış EYT’li vatandaşların hak kaybı olmayacak. Eğer EYT’linin ilk maaşı Mayıs ayına yetişiyorsa, o ayda geçmiş bayram ikramiyesini alabilecek. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takvimi aşağıdaki gibidir: SSK emeklisi Ramazan Bayramı ikramiyesi Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan Cuma 2023 Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan Cumartesi 2023 Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan Pazar 2023 BAĞKUR emeklisi Ramazan Bayramı ikramiyesi Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan Pazartesi 2023 Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan Salı 2023