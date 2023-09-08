EZAN VAKTİ: Cuma namazı saat kaçta? 8 Eylül 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri...

İslam alemi, bir cumaya daha kavuşmanın sevincinde...
Peygamber Efendimiz (sav), Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur.
Cuma gününü en önemli ibadeti, cemaatle öğle namazını kılmak oluyor.
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 8 Eylül 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.
Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...
8 Eylül Cuma namaz vakitleri
İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.