EZAN VAKTİ: Cuma namazı saat kaçta? 8 Eylül 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazı için cemaatle buluşacak olan vatandaşlar, ezan vakitlerini takip ediyor. Bu kapsamda, "8 Eylül cuma namazı" İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılıyor.

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İslam alemi, bir cumaya daha kavuşmanın sevincinde...

Peygamber Efendimiz (sav), Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur.

Cuma gününü en önemli ibadeti, cemaatle öğle namazını kılmak oluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 8 Eylül 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

8 Eylül Cuma namaz vakitleri

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.