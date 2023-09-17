EZBER TEKNİKLERİ: Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Sular seller gibi... Çarpım tablosunu en kolay ve akılda kalıcı şekilde ezberlemek için bazı yöntemler kullanmak gereklidir. Peki, çarpım tablosu nasıl ezberlenir? İşte ezberleme teknikleri...

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İlkokul öğrencilerinin kabusu haline gelen çarpım tablosu, matematik işlemlerinin temelidir.

Günlük hayatta da sıkça yararlanılan çarpım tablosu, ilk başta ezberlemesi zor gibi görünebilir.

1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar ve 10'lar şeklinde ezberlenen çarpım tablosunu eğlenceli hale getirmek mümkündür.

Akılda kalıcı şekilde çarpım tablosu ezberleme teknikleri, her dönem araştırılmaktadır.

İpuçları ve püf noktalarını bilerek çarpım tablosu ezberi yapmak, daha mantıklıdır.

Çarpım tablosunu hızlıca öğrenmek için 1’den 10’a kadar olan çarpım tablosunu 1 den başlatarak ezberlemelisiniz. Bir rakamını hangi sayıyla çapılırsa çarpılsın sayının kendisine eşit olduğunu çocuğunuza kavrattıktan sonra 2’ler,3’ler,4’ler şeklinde çarpım tablosunu ayrı ayrı yazmaya özen göstermelisiniz.

Çarpım tablosu öğrenmek, ezberlemek ve sindirmek bir günde değil; biraz zaman alan bir süreçtir.

İşte çarpım tablosu ve öğrenme teknikleri...

1'ler çarpım tablosu

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

2'ler çarpım tablosu

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3'ler çarpım tablosu

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4'ler çarpım tablosu

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'ler çarpım tablosu

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'lar çarpım tablosu

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'ler çarpım tablosu

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'ler çarpım tablosu

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'lar çarpım tablosu

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

10'lar çarpım tablosu

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

Çarpım tablosu ezberleme teknikleri

İlk olarak, 1'den 10'a kadar olan sayıların kendi aralarındaki çarpım sonuçlarını ezberleyin. Örneğin, 2x2=4, 3x3=9 gibi temel çarpım işlemlerini öğrenin. Bu temel bilgi, daha büyük çarpım işlemlerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Çarpım tablosunu bir kalıp oluşturarak ezberleyebilirsiniz. Örneğin, 1 ile 10 arasındaki sayıları yatay eksende ve dikey eksende yerleştirin ve kesişim noktalarındaki sonuçları ezberlemeye çalışın.

Çarpım tablosunu gruplar halinde ezberlemek daha kolay olabilir. Örneğin, 2 ile çarpılan sayıları (2x1, 2x2, 2x3, vb.) önce ezberleyin, ardından 3 ile çarpılanları (3x1, 3x2, 3x3, vb.) ayrı bir grup olarak çalışın.

Çarpım tablosu ezberleme teknikleri arasında sayılarla uyumlu tekerleme de tercih edilir. Örneğin; 4 defa 8=32 Çok kurnazdır tilki, 2 kere 6=12 tabakta yemek bırakılmaz ki. 6 kere 6= 36 mikroplar sabunda kaldı.

5 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı ya 0 ya da 5’tir. 5x5=25,5x8=40, 9x5=45

9 rakamı ile çarpılan sayıların birler basamağı 9,8,7,6,5 vb. devam eder. Örneğin: 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90

10 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı sıfırdır. 10x2=20, 4x10=40,40x2=80