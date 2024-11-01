Ezel’in Eyşan’ı setlere dönüyor! Cansu Dere o projede boy gösterecek...

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer alan Cansu Dere o proje için geri sayıma başladı.

Türk dizi efsanelerinden olan Ezel’de hayat verdiği Eyşan karakteriyle hafızlarda derin bir iz bırakan Dere, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Uzun bir aranın ardından setlere dönmek için gün sayan Dere, TRT’nin dijital platformu olan tabii de yayınlanacak olan o diziyle gündeme geldi.

BAŞARILI OYUNCU SETLERE DÖNÜYOR!

Bozdağ Film’in tabii platformu için hazırlamış olan 30 bölümlük dizi başarılı başrolleri ile şaşırttı. Son olarak Sadakatsiz dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Cansu Dere “Binbir Gece Masalları” adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bir dijital platform dizisi olacak olan Binbir Gece Masalları’nda Cansu Dere’ye başrollerde İbrahim Çelikkol eşlik edecek.

Senarist koltuğundan Atilla Engin’in oturduğu dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Metin Günay oturacak.