F ve J harfinde var! Klavyedeki o çizgilerin anlamı... Klavyede bulunan F ve J harflerinin üzerinde küçük ve kabarık bir çizgiyi fark etmeyen yoktur. Peki, bu çizgi ne işe yarar? İşte yanıtı...

Klavyede yalnızca "F" ve "J" tuşlarında olan çizgi gibi çıkıntıların üretim hatası olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz... Bilgisayardan kullanan herkes bu çizgileri muhtemelen fark etmiştir. 2002 yılından sonra klavyelerde yer almaya başlayan çizgilerin mantıklı bir sebebi bulunuyor. İşte klavyede F ve J harfinin üzerindeki çizginin sırrı... Yazmayı hızlandırıyor F ve J tuşlarında yer alan çıkıntılar, klavyeye bakmadan yazı yazmanız için parmaklarınızı doğru bir şekilde konumlandırmanıza yardımcı olmak için vardır. Bu çıkıntıları kullanarak ellerinizi iyi bir şekilde konumlandırırsanız yazma hızınız önemli ölçüde artar. 10 parmak klavye kullananlar, işaret parmaklarını f ve j harflerine konumlandırır.