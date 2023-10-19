Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? Evlilik hazırlığı yapan çiftler evlilik kredisi için başvuru şartlarını ve tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte detaylar..

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Yeni evlenecek çiftlere verilecek olan faizsiz evlilik kredisi evlilik hazırlığı yapan gençlerin gündeminde yer alıyor.

Devletin faizsiz olarak vereceği 150.000 TL'lik faizsiz evlilik kredisi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Bu kredi imkanından faydalanmak isteyen binlerce genç, başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, evlenecek çiftlere 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada detaylarından bahsetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum."

Evlilik hazırlığı yapan gençler başvuru sürecinin nasıl olacağını araştırıyor. İşte evlilik kredisi hakkında merak edilenler..

2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi yeni kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek.

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Yeni evleneceklere 2 yıl ödemesiz 150.000 TL'lik faizsiz kredi desteği yasasının önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.