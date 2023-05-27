Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi veren bankalar! Evlilik yolunda olan çiftler, faizsiz kredi almak için detayları araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 150 bin TL faizsiz 2 yıl sonra geri ödemeli evlilik kredisi başladı mı, hangi bankalar verecek merak ediliyor. İşte başvuru detayları...

Yeni evlenecek olan vatandaşlar, evlilik hazırlıkları esnasında birçok harcama yapıyor.

Hayallerindeki gibi bir düğün yapmak isteyenler, masrafları karşılamakta zorlanıyor.

Bu kapsamda, evlilik yolundaki çiftlerin yüzünü güldürecek bir haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde evlilik kredisine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı.

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, hangi bankalardan alabileceklerini sorguluyor. Aynı zamanda kredi alma şartları da araştırılıyor.

Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı? Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi alma şartları nelerdir? İşte kredi detayları...

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

Hangi bankaların evlilik kredisi verdiği araştırılırken, gözler Aile ve Gençlik Bankası'na çevrildi.

Seçimin akabinde yerine getirilecek olan vaatler arasında evlilik kredisi de bulunuyor. Bu kapsamda banka kurulacak, şartlar belirlenecek ve kredi sağlanacak.

Faizsiz evlilik kredisi kaç TL?

Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi nasıl alınır sorusu merak konusu oldu.

Başvurular, kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası tarafından belirlenen şartların sağlanması durumunda verilecek.