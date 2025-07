Fast-food devi iflasın eşiğinde! 13 şubesi kepenk indirdi

ABD merkezli fast food sektörünün önemli isimlerinden olan ve ülkenin en büyük fast fodd zincirleri arasında yer alan Hwy 55 Burger Shakes & Fries’in ana şirketi iflas başvurusunda bulundu.

The Little Mint INC. isimli ana şirket, markasını genişletme süresinde artan maliyetler ve pandemi sonrası yaşanan işgücü sıkıntıları nedeniyle 31 Aralık 2024 tarihinde iflas koruma başvurusunda bulundu.

İflas başvurusundan önce 13 kurumsal şubesini kapatan şirketin, Güneydoğu’da 22 kurumsal Hwy 55 şubesi ve 71 franchise şubesi bulunuyordu.

BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ!

Şirket, borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla 31 Aralık'ta Kuzey Carolina Doğu Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Mount Olive, NC merkezli borçlu, dilekçesinde 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında varlık ve 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında yükümlülük listeledi.

Şirketin, yaklaşık 11 milyon dolarlık teminatlı borcu ve 5,8 milyon dolarlık teminatsız borcu olduğunu tahmin ediyor.