Fast food devlerinin 537 şubesi kapatıldı! Türkiye operasyonlarını yöneten şirket konkordato ilan etti

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Türkiye genelinde 537 KFC ve Pizza Hut restoranını işleten İş Gıda AŞ, mali darboğazdan çıkamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin ve bağlı kuruluşlarının 3 aylık geçici mühlet almasına karar verdi.

Şirketin toplam borcunun 7.7 milyar TL’yi aştığı belirtilirken, yüksek maliyetler, hızlı büyüme stratejisi ve ekonomik dalgalanmalar, İş Gıda’yı çıkmaza sürükleyen en büyük faktörler oldu.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ!

Her yeni restoran açılışı için 300 bin dolar yatırım yapan İş Gıda, agresif büyüme stratejisi nedeniyle ağır borç yüküyle karşı karşıya kaldı. Artan finansal yükümlülükler, şirketin ödeme gücünü giderek zayıflattı.

Krizi aşmak için KFC ve Pizza Hut’ın sahibi Yum! Brands ile görüşmeler gerçekleştiren İş Gıda, bazı restoranların devri konusunda ön anlaşmaya varmasına rağmen, bu süreç başarıyla tamamlanamadı.

Şirketin başvuru dilekçesinde, "Yum! Brands tarafından verilen destek sözlerinin tutulmaması ve teşviklerin ödenmemesi, büyüme stratejilerimizi zora soktu" ifadeleri yer aldı.

MAHKEMEDEN KONKORDATO KARARI!

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, süreci yönetmek üzere Prof. Dr. Serdar Kale, Yeminli Mali Müşavir (YMM) Sabit Selman Tünal ve YMM Ferhat Kurç’u konkordato komiseri olarak atadı. Ancak, grubun bir diğer şirketi olan Peyman Kuruyemiş AŞ’nin başvurusu, şirket merkezinin Eskişehir’de olması nedeniyle reddedildi.