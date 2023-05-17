Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İki İtalyan teknik adamın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta topladığı 44 puan ile 9. sırada yer alıyor. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ise 31 maçta topladığı 60 puan ile 4. sırada yer alıyor. İki takım arasından Süper Lig'in ilk yarısında Adana'da oynanan maçı ev sahibi Adana Demirspor 2-1 kazandı. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 17 Mayıs 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.