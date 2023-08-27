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Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fatih Karagümrük ve Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Fatih Karagümrük ve Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Fatih Karagümrük ile Ankaragücü arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Teknik direktör Alparslan Erdem'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük evinde oynadığı Beşiktaş maçını 1-0 kaybederken deplasmanda oynadığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile yeni sezona başladı. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos Pazar (bugün) günü saat 19:15'te başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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