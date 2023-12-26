Fatih Terim kariyerinde hangi takımları çalıştırdı? Bakın ilk takımı hangisiymiş... Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanan Fatih Terim'in kariyeri merak uyandırdı. 70 yaşındaki Fatih Terim'in kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlar araştırılmaya başladı. İşte Fatih Terim'in çalıştırdığı takımlar...

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Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

İddiaya göre Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Terim'in yarın Atina'ya giderek Panathinaikos ile anlaşma imzalaması bekleniyor.

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçeceği haberlerinin ardından başarılı teknik adamın kariyeri merak uyandırdı.

Futbolseverler Fatih Terim'in kariyerinde hangi takımları çalıştırdığını araştırmaya başladı.

İşte Fatih Terim'in kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlar...

Fatih Terim'in kariyeri

Fatih Terim teknik direktörlük kariyerine 1987/1988 sezonunda Ankaragücü takımında başladı. Brian Birch'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim getirildi ve böylece Terim teknik direktörlük kariyerine başlamış oldu.

Fatih Terim, Ankaragücü'nün ardından Göztepe, Türkiye U-21, Türkiye(2), Galatasaray(4), Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştırdı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 ayrı dönemde görev aldı. Terim sarı kırmızılı takım ile 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'daki son dönemi 10 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti.

Başarılı teknik adam şimdi ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına geçiyor...