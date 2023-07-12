FATURA HESABI: Vantilatör ne kadar elektrik harcar? Vantilatör saatte kaç TL yakar? Klimasız mekanların kurtarıcısı elektrikli pervaneler, yani vantilatörler oluyor. Vantilatörün maliyeti ise merak ediliyor. Saatte ne kadar yaktığını sizler için araştırdık.

Klimadan daha ekonomik olduğu bilinen vantilatör, yaz aylarında serinlemek için kurtarıcı oluyor. Sıcak havalarda vantilatör kullanan vatandaşlar, bir yandan da ne kadar elektrik harcadığını merak ediyor. "Vantilatör ne kadar yakar", "Vantilatör saatte kaç TL harcar" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, vantilatör ne kadar elektrik harcar? Vantilatör saatte kaç TL yakar? İşte hesaplama... Vantilatör fatura hesabı 2023 Dar ve küçük alanlarda serinleme amaçlı tercih edilen vantilatör saatte ortalama 75 watt arasında elektrik tüketir. Günde ortalama 2 saat çalışan vantilatör, ayda 60 saat çalışır. O halde 60*70=4500 watt enerji yapar. KW'ye çevrildiğinde ise 4.5 KW civarına denk gelmektedir. 1 kWh elektrik fiyatı aylık toplam 240 kWh'e kadar 1,48 TL, 240 kWh'ten fazlası için 2,22 TL'dir. 4.5 kw enerji fiyatı ise ortalama 15 liraya tekabül etmektedir.