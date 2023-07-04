Faydalarını duyan şok oluyor.. Salatalığın hiç duymadığınız faydaları.. Salatalığın faydalarını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte salatalığın daha önce hiç duymadığınız bazı faydaları..

Mutfakların olmazsa olmaz sebzelerinden olan salatalığın bilmediğiniz birçok faydası bulunuyor.

Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan salatalık Türk mutfağının en çok tüketilen sebzeleri arasında bulunmaktadır.

Sofralık veya turşuluk olmak üzere farklı çeşitlerde birçok salatalık türü bulunmaktadır.

Salatalığa yılın her günü ulaşabilmek mümkün olsada, sebze ve meyveleri tam mevsiminde tüketmek daha faydalıdır.

Salatalığın mevsimi ise Haziran ile Eylül arası olan yaz aylarıdır. Peki salatalığın faydaları nelerdir? İşte salatalığın hiç duymadığınız faydaları..

- Salatalık vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin bir sebzedir. Salatalık A, B, C, K vitaminleri, potasyum, magnezyum ve fosfor bakımından oldukça zengindir.

- Salatalık vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra lifli bir gıda olmasından ötürü mide ve bağırsaklar açısından da olumlu etkiye sahip bir sebzedir.

- Salatalık birçok vücuda antioksidan etkiler sağlar.

- Salatalığın özellikle göğüs, rahim ve prostat kanserleri olmak üzere kanser riskini azalttığına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

- Salatalığın kalp ve damar hastalıklarına ilişkin risk önleyici rol oynadığı üzerine çalışmalarda devam etmektedir.

- Genelde kabuğu soyularak yendiği için salatalık kabuğu içinde de yüklü miktarda besin değeri depolanmış olduğunu söylemekte fayda var.

- Salatalıktan elde edebileceğiniz faydaları arttırmak istiyorsanız, dışını yıkayarak kabuklu haliyle tüketebilirsiniz.

- Kilo vermeye yardımcı olan salatalık aynı zamanda kan şekerinin düşürülmesinde rol oynar.