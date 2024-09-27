Faydası kılçığında! Hamsiyi kılçığıyla tüketin, o hastalığa son verin

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar, palamut, uskumru, lüfer ve hamsi gibi çeşitli balıklarla dolup taşıyor.
Balık, sadece lezzet açısından değil, sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Hafızayı güçlendirmekten kemik ve göz sağlığını desteklemeye kadar pek çok olumlu etkiye sahip.
Mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaşılan enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için balık tüketimi büyük önem taşıyor.
Kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketerek alabilirsiniz.
Özellikle çocuklarınızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için onlara balık yedirme alışkanlığı kazandırabilirsiniz.
Ancak, balığın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için doğru pişirme yöntemlerini kullanmak da şart. Küçük balıklar, özellikle hamsi, kılçığıyla tüketildiğinde faydaları katlanıyor.
BALIĞI KILÇIĞIYLA TÜKETİN!
Hamsi gibi küçük balıkların kılçığıyla tüketilmesi, sağlık uzmanları tarafından özellikle önerilir.
Kılçık, içerdiği yüksek kalsiyum ve fosfor ile kemik sağlığına önemli katkılar sunar.
Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların hamsiyi kılçığı ile beraber tüketmesi faydalıdır.
Düzenli olarak kılçığıyla hamsi tüketmek, osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltarak yaşlanma sürecinde kemiklerinizi korumanıza yardımcı olur.