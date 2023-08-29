Faydası kırmızı etten çok! Bir yiyen müptelası oluyor... Salak Pondoh adıyla bilinen yılan meyvesi, besin değerleriyle göz kamaştırıyor.

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Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir.

Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir. Şekli yumurtaya benzeyen salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya’da gibi ülkelerde yetişir.

Adını duyanlar önce şaşırsa da, faydalarıyla adeta göz kamaştırıyor.

Düzenli olarak yılan meyvesi tüketmek, kırmızı et kadar besin değeri sağlıyor.

Salak meyvesi, taze olarak doğrudan tüketilebileceği gibi salatalarda, tatlılarda veya meyve suyu olarak da kullanılabilir.

Mucize faydaları

Journal of Functional Foods dergisi, yılan meyvesindeki bazı antioksidanların kanser önleyici etkilere sahip olduğunu açıkladı.

Yılan meyvesi, beyin sağlığı ve hafızayı geliştirmek için tavsiye ediliyor.

Salak meyvesinin sağlık açısından birçok faydası vardır. Özellikle lif açısından zengindir, bu da sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

Araştırmalar, yılan meyvesinin genel vücut sağlığı, özellikle de cilt için çok önemli olan yüksek düzeyde C vitamini içerdiğini göstermiştir.

Salak pondoh meyvesi, karpuz ve mangodan 5 kat daha fazla beta karoten içeriyor.