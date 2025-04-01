FBI doğruladı: En çok psikopat ve seri katil çıkan burç belli oldu! İşte, o burç

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Suç dünyasının en karanlık figürleri olan seri katiller ve psikopatlar üzerine yapılan araştırmalar her zaman büyük ilgi çekmiştir.

Ancak FBI, bu kez bambaşka bir açıdan bakarak ilginç bir araştırmaya imza attı. Büro, son 50 yıl içinde işlenen en kanlı suçların arkasındaki isimlerin burçlarını analiz etti!

Fikir, FBI içindeki kriminologların seri katillerin doğum tarihlerini ve suç işleme eğilimlerini karşılaştırmasıyla ortaya çıktı.

Yıllar boyunca biriken veriler, detaylıca tarandı ve en tehlikeli burcun hangisi olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Peki, bu araştırmanın sonucu ne çıktı? Gerçekten bazı burçlar suç işlemeye daha mı yatkın?

BURÇLARIN EN TEHLİKELİSİ BELLİ OLDU

Yapılan analizler sonucunda en kanlı suçları işleyen burç belli oldu. Çoğu herkes iyi yönleri ile tanıyor olsa da Yengeç burcu meğer tehlikenin göbek adıymış.

Bu burçta doğan insanlar nasıl öldürüleceğini bilirler ve bunu çeşitli sebep ve amaçlarla yaparlar. "Fitneyi ateşlemek" için çok az şeye ihtiyaç duyarlar çünkü ani ruh hali değişimlerine yatkındırlar ve öfke anlarında öfkelerini kontrol etmeleri imkansızdır.