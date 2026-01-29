FCSB hangi ligde oynuyor, nerenin takımı? İşte FCSB’nin açılımı ve başarıları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının son maçında bu akşam (29 Ocak 2026 Perşembe) Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya geliyor.

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak bu kritik karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu ise rakip takımın kimliği.

Futbolseverler "FCSB nerenin takımı?", "FCSB açılımı nedir?" ve "Steaua Bükreş neden isim değiştirdi?" sorularına yanıt arıyor.

FCSB AÇILIMI NE?

FCSB, Romanya’nın en köklü ve en başarılı futbol kulüplerinden biridir. Kulübün resmi açılımı "Fotbal Club FCSB"olarak tescillenmiştir. Ancak futbol dünyası bu dev ekibi on yıllar boyunca Steaua Bükreş adıyla tanıdı.

1986 yılında UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nı (günümüzdeki adıyla Şampiyonlar Ligi) müzesine götürerek bu başarıya ulaşan ilk Doğu Avrupa takımı olan kulüp, 2017 yılında yaşadığı büyük bir hukuki kriz sonrası ismini değiştirmek zorunda kaldı.

STEAUA BÜKREŞ NEDEN FCSB OLDU?

Romanya Savunma Bakanlığı ile kulüp yönetimi (özellikle Gigi Becali) arasında yaşanan marka davası sonucunda; mahkeme, "Steaua" isminin ve armasının orduya ait olduğuna hükmetti. Bu karar sonrası kulüp, tarihi "Steaua" adını kullanamaz hale gelerek yoluna FCSB olarak devam etme kararı aldı. Bugün hala pek çok taraftar için "Steaua" ruhu bu kısaltmada yaşasa da resmi kayıtlarda artık bu dört harfli kısaltma kullanılıyor.

BAŞARILARI

FCSB, Romanya futbolunda neredeyse tüm önemli kategorilerde rekorları elinde tutmaktadır:

Romanya tarihindeki en fazla şampiyonluk rekoru. (28 lig şampiyonluğu)

24 kez Romanya Kupası

Romanya futbolunun en çok Süper Kupa kazananı. (8 Süper Kupa)

FCSB, kurulduğu günden bu yana Romanya 1. Ligi'nden (Liga I) hiç alt lige düşmemiştir.

Ayrıca 1985-1986 yılında finalde İspanyol devi Barcelona'yı penaltılarla yenerek Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan ilk Doğu Avrupa takımı olmuştur.