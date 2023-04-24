FED faiz kararı açıklandı mı? 2023 Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı dünya genelinde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2023 yılı Nisan ayı PPK faiz kararının yapılacak toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Peki FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında gerçekleşecek FED faiz toplantısının tarihi merak ediliyor. Bu sene Mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren FED, faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltmişti. Nisan ayında FED faiz kararının ne olduğu globalde ve ülkemizde sık sık sorgulanıyor.

Nisan ayı FED faiz kararı belli oldu mu?

2023 yılı toplantı takvimine göre FED tarafından bir sonraki toplantısı Mayıs ayında gerçekleştirilecek ve böylece faiz kararını açıklanmış olacak .FOMC açıklaması bu sene için bir faiz artırımın daha yapılacağı sinyalini vermişti.

Takvime göre FED toplantısı 2-3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Toplantı sonrası FED Başkanı Powell'ın kararı duyurması beklenmekte.

Bu sene FED faiz tahminleri değişmedi ve gelecek sene için yükseltildi. Yetkililerin uzun dönem faiz tahmini ise %2,5 seviyesinde oldu.

2023 yılı FED toplantı takvimi

FED'in 2023 senesi toplantı takvimi paylaşıldı. Bu seneki toplantı tarihleri şu şekilde oldu:

Mart ayı: 21-22

Mayıs ayı: 2-3

Haziran ayı: 13-14

Temmuz ayı: 25-26

Eylül ayı: 19-20

Ekim/Kasım ayı: 31-1

Aralık ayı: 12-13