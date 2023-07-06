FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası temmuz faizi 2023 Altın ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı merakla bekleniyor. İşte FED haziran toplantı günü ve saati...

Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi. FED'in temmuz ayı kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Yerli-yabancı yatırımcılar, FED kararı akabinde aksiyon alıyor. Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? 2022 FED temmuz faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar... FED temmuz faizi ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak. Beklenti Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte beklentilerde de değişiklik olabileceğini söylüyor.