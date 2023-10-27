Fener alayı nedir? Fener alayı ne zaman düzenlenir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türkiye'nin birçok yerinde fener alayı düzenlenecek. Peki, fener alayı nedir ve hangi günlerde düzenlenir? İşte yanıtı..

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Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümü sebebiyle ülkemizin farklı noktalarında fener alayı düzenlenecek.

Genellikle özel günlerden önceki gecelerde düzenlenen fener alayı tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.

29 Ekim'e kısa bir süre kala Türkiye'nin birçok yerinde fener alayı etkinliklerinin yapılması planlanıyor.

Peki, fener alayı nedir ve ne zaman yapılır? İşte fener alayı hakkında merak edilenler..

Fener alayı nedir?

Fener alayı, bayramların gecelerinde veya sosyal spor veya diğer amaçlı topluluklar tarafından, halkın ellerinde meşale veya fenerler ile yaptıkları gösterilere verilen isimdir.

Halk tarafından gündüzleri kutlanan zaferlere "Zafer Alayı", geceleri yapılan kutlama gösterilerine ise "Fener Alayı" deniliyordu.