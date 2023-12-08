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Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Adanaspor ile eşleşti. Futbolseverler Fenerbahçe-Adanaspor maçının ne zaman ve nerede oynanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...