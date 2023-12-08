Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.
Sarı lacivertliler seri başı olarak katıldığı kurada Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor ile eşleşti.
Futbolseverler Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanacak mücadelenin ne zaman ve nerede oynanacağını merak etmeye başladı. İşte maçın merak edilenleri...
Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman oynanacak?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakası 9, 10 veya 11 Ocak tarihlerinin birinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.