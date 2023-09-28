Fenerbahçe altın buldu! Sebastian Szymanski performansıyla göz dolduruyor! 13 maç 7 gol 5 asist Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe kariyeri..

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Fenerbahçe'nin Feyenoord'dan transfer ettiği Polonyalı ortasaha oyuncusu Sebastian Szymanski sarı lacivertli forma altında adeta şov yapıyor.

24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 13 resmi maçıda kazanan Fenerbahçe'de takımın en golcü isimleri arasında Sebastian Szymanski'de yer alıyor.

Sebastian Szymanski hem golleri hem asistleri ile sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sebastian Szymanski hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında oynadığı güzel futbol ile göz dolduruyor.

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 13 resmi maçta 7 gol 5 asist ile oynadı.