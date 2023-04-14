Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik mücadele için heyecan dorukta. Futbolseverlerin beklediği detaylar belli oldu. İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçının detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bu hafta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in bitmesine 9 hafta kala puan kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile farkı kapatmak için mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelen Ankaragücü ve Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe 3-0’lık skorla galip gelmişti. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ligde bu sezon çıktığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ankaragücü ise ligde bu sezon çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe- Ankaragücü maçı ne zaman? Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Ankaragücü müsabakası 15 Nisan 2023 Cumartesi (yarın) saat 20:30’da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.