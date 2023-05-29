Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig 36. hafta Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilmesiyle heyecan giderek artmaya başladı. Taraftarların heyecanla beklediği Fenerbahçe - Antalyaspor maçının detayları belli oldu. İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin kazanmaktan başka şansı yok. Lig'in bitimine kısa bir zaman kala, zirve yarışındaki ezeli rakibine karşı mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe, hanesine 3 puan yazdırmak için yarışacak. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor ile kaşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 galip gelmişti. Fenerbahçe, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 74 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Antalyaspor ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak topladığı 38 puanla 13. sırada yer alıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs 2023 Salı günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.