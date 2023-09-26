Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde! Oynadığı tüm maçları kazanan tek takım! 12 maç 12 galibiyet Fenerbahçe bu sezon oynadığı 12 resmi maçın tamamını kazanarak Avrupa'da zirveye yerleşti. Sarı lacivertliler oynadığı tüm maçları kazanan tek takım oldu.

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2023/2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe Avrupa'da zirveye yerleşti.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı maçlarda yakaladığı performans ile Avrupa'nın devlerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 12 resmi maçın tamamını kazanarak yeni sezona fırtına gibi başladı.

İsmail Kartal ve öğrencileri bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazandı.

Fenerbahçe Süper Lig'de 5'te 5 Konferans Ligi'nde 7'de 7 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Süper Lig'de 5'te 5

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.

Sarı lacivertliler Gaziantep FK, Samsunspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek 15 puan ile ligin zirvesine yerleşti.

Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor

İsmail Kartal ve öğrencileri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.

2. eleme turunda Zimbru'yu 4-0 ve 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir üst tura çıktı.

3. eleme turunda Maribor ile eşleşen sarı lacivertliler Maribor'u 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup ederek Play-Off turuna kaldı ve burada Twente ile eşleşti.

Twente'yi 5-1 ve 1-0 ile geçen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara klamayı başardı. İsmail Kartal ve öğrencileri gruplardaki ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.