Fenerbahçe - Başakşehir kupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Kupası final maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası bugün sahibini buluyor. Finalde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...

2023 Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün şampiyon belli olacak. 10 yıldır kupa hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu liderliğindeki Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Ligde şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Jorge Jesus ekibi, kupa hasretini sonlandırmak için sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası’nı kazanması durumunda gelecek sene UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek. Büyük final öncesi Fenerbahçe - Başakşehir maçının detayları ve muhtemel 11’leri araştırılmaya başladı. Peki 2023 Türkiye Kupası şifresiz kanalda mı? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar… Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir kupa maçı bugün saat 20:45’de başlayacak. Türkiye Kupası final maçı ATV ekranlarında şifresiz yayınlanacak. Muhtemel 11’ler Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo