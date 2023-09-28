Fenerbahçe - Başakşehir maçı CANLI İZLE | FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler… Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor. Maça saatler kala detaylar merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri...

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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

3. haftada erteleme maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, taraftarlarına galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 5 maçtan da galip ayrılarak önemli bir başlangıç yapmış durumda.

Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, maç eksiği sebebiyle topladığı 15 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanması durumunda tekrar zirveye yerleşecek.

Konuk ekip Başakşehir ise, ligde bu sezon çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

Futbolseverler, bu önemli maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Serdar, Pelkas, Piatek.