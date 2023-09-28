Fenerbahçe - Başakşehir maçı CANLI İZLE | FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler…

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.
3. haftada erteleme maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, taraftarlarına galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 5 maçtan da galip ayrılarak önemli bir başlangıç yapmış durumda.
Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, maç eksiği sebebiyle topladığı 15 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanması durumunda tekrar zirveye yerleşecek.
Konuk ekip Başakşehir ise, ligde bu sezon çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
Futbolseverler, bu önemli maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.
Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Serdar, Pelkas, Piatek.