Fenerbahçe Batshuayi’nin yerini doldurdu! Devre arasında bakın kim geliyor... Michy Batshuayi ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, santrfor bölgesi için Milan forması giyen yıldız ismi gündemine aldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in iddialı takımlarından Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinin yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde de iddialı bir performans sergileme amacında.

Lider olarak girdiği 13. haftayı yine lider tamamlayan Sarı Lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısında Dusa Tadic'in 2 golüyle galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe'nin hedefleri arasında Avrupa'da da söz sahibi olmak var. Ancak takımın devam eden başarısı için transfer çalışmaları da göz ardı edilmiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, özellikle forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Michy Batshuayi'nin ayrılık kararı sonrası boşalan mevkiye, Edin Dzeko'yu destekleyebilecek ve aynı zamanda etkili performans sergileyebilecek birini istiyordu.

Sarı-lacivertli takım, aradığını İtalya’da buldu.

Milan'ın yıldızı geliyor!

Akşam’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz dönem çok istediği Luka Jovic’i tekrar gündemine aldı. Sezon başında büyük çaba harcayan sarı-lacivertliler, amacına ulaşamamıştı ve yıldız oyuncuyu Milan’a kaptırmıştı.

25 yaşındaki Jovic, Milan’da beklenen performansı gösteremedi. Takım, devre arasında forvet transferi yapacağını belirtti.

Milan’ın Jovic’ten umudu kesmesinin ardından Sırp futbolcu, Fenerbahçe’nin tekrar radarına girdi. Batshuayi’nin transferinin ardından gelecek olan rakamın Jovic transferine ayrılması planlanıyor.